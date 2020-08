Mittendrin statt nur dabei ist sicherlich Bekim Balaj. Der bullige albanische Teamstürmer, mit hohen Erwartungen auf viele, viele Tore letzten Sommer an der Mur gelandet, überzeugte in der abgelaufenen Saison zwar durch seine hohe Einsatzbereitschaft - die Torausbeute (sechs Liga-Treffer) ließ beim nominellen Einser-Stürmer aber deutlich zu wünschen übrig. „Trotzdem will ich den Spieler jetzt in all seinen Facetten in den nächsten Wochen kennenlernen“, sagt Ilzer, „denn Balaj ist für mich schon ein sehr spannender Spieler, der viel mitbringt. Alleine schon, was seine Wucht und seine Dominanz betrifft. Aber natürlich sind mir in seinem Spiel auch schon Punkte aufgefallen, an denen wir arbeiten müssen, um auch seine Effektivität nach oben zu schrauben.“