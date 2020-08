Gegen 16.20 Uhr war der 61-Jährige aus Rennweg mit seinem Pkw aus einer Hauszufahrt nach links in eine Gemeindestraße gebogen. Aufgrund einer Sichtbehinderung übersah er dabei eine von links kommende 16-jährige Mopedfahrerin. Die Rennwegerin wurde vom Auto des Mannes gestreift und kam in Folge zu Sturz. Dabei erlitt sie schwere Fußverletzungen. Anrainer, die sofort erste Hilfe leisteten, verständigten die Rettung. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus Spittal eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.