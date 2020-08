Licht und Schatten hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff beim Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien gesehen. „Heute hat sich gezeigt, wie grausam Motorsport sein kann“, sagte der Wiener nach dem Sieg von Lewis Hamilton und dem elften Platz von Valtteri Bottas. Beiden seiner Piloten pfuschte ein Reifenschaden ins Handwerk. „Wir hatten Glück, dass Red Bull am Ende an die Box gefahren ist“, so Wolff.