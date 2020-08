Mit Russ vorgesorgt

Das Ziel Deutschland kam überraschend: Zenkovic-Mentor Percy van Lierop, aktueller Nachwuchschef beim Schweizer Traditionsklub FC Basel, hatte den Österreicher auch dick am Zettel hatte. Wie ein Top-Vier-Klub aus der österreichischen Bundesliga, der Vertrag lag schon fertig am Tisch! Am Ende wurde es Deutschland. In Hartberg hat man aber vorgesorgt: Mit Kurt Russ wurde ja bereits vor Saisonende ein neuer Co-Trainer für Schopp verpflichtet.