Stefan Schwab ist am Sonntag bei seinem neuen Klub PAOK Saloniki offiziell präsentiert worden. „Der Klub fühlt sich groß an, ich bin bereit für die neue Aufgabe“, sagte der 29-Jährige. Nach Auslaufen seines Vertrages bei Rapid hat es ihn nun erstmals in seiner Fußball-Karriere ins Ausland verschlagen. „Ich will mich schnell adaptieren und bin offen für Neues“, erläuterte der Salzburger.