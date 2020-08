Am Montag läuft eine dreitägige Waffenpause in Afghanistan aus. Diese hatte in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf Friedensgespräche zwischen der Regierung und den radikalislamischen Taliban wachsen lassen. „Es ist eine historische Chance für Frieden - und niemand sollte sie kaputt machen“, wurde ein Lehrer von der Nachrichtenagentur AFP noch am Freitag zitiert. Der Sonntag zeigte allerdings wieder das blutige Gesicht Afghanistans: Bewaffnete haben einen Großangriff auf ein Gefängnis im Osten des Landes verübt. Während die Kämpfe am späten Sonntagabend noch im Gange waren, bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Tat zur Attacke.