Manager Peet Van Zyl sagte dem Blatt, Van Niekerk habe normal trainiert und keinerlei Symptome gezeigt. Der Rio-Olympiasieger in der Weltrekordzeit von 43,03 Sekunden wollte am Meeting in Triest teilnehmen, es wäre sein erster Wettkampf außerhalb Südafrikas seit 2017 und der danach folgenden Knieverletzung gewesen.