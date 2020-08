Möglich geworden sei das neue Angebot aufgrund von Effizienzsteigerungen sowie Kapazitätsausweitungen. Das Vienna Airport Health Center hat nunmehr die ganze Woche hinweg von 7.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, PCR-Tests am Flughafen sind also auch an Wochenenden und Feiertagen möglich.