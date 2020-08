Rauschgift ist in Wiener Neustadt in den vergangenen Jahren vor allem in den Bereichen um den Bahnhof sowie im Stadtpark zum Problem geworden. Dagegen hat man Maßnahmen ergriffen. Jetzt gibt es aber mehr Beschwerden aus der Innenstadt. Die SP will der Drogenszene den Kampf ansagen. Auch im Rathaus reagiert man.