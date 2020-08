Die seit Samstag angelaufenen kostenlosen Corona-Tests für deutsche Reiserückkehrer stoßen auf großes Interesse. Von Teststationen wurde wachsender Andrang gemeldet. In bayrischen Stationen etwa haben sich bisher rund 18.000 Urlauber auf das Coronavirus testen lassen. Am Flughafen Hannover hat die Nachfrage nach freiwilligen Tests für Reisende, die nicht in einem Risikogebiet waren, nach Angaben der Betreiber zugenommen. Am Frankfurter Flughafen haben sich an dem schon länger geöffneten Testzentrum bisher mehr als 40.000 Menschen testen lassen.