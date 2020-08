Diese Szenen zeigen, was am Wochenende in Europa los war. Millionen unterwegs in die Arbeit oder in den Urlaub. Zehntausende Corona-Leugner in Berlin, kein Abstand, Eskalation, „Lügenpresse“. Kommt die zweite Welle? Oder alles eine große „Verschwörung“? Bilder zum Nachdenken ...