Mehr Ertrag als am Land

Vom Landhaus zum Dach des Marriott-Hotels neben dem Casino ist es nicht weit. Dort hat Tirols Imker-Präsident Reinhard Hetzenauer schon seit Jahren Bienenvölker einquartiert. „Die Stadt ist ein besserer Lebensraum als viele glauben“, sagt Hetzenauer. Vor allem heuer seien die Honigerträge teilweise höher als am Land. „Der Mai war für die Bienen etwas zu kalt. Als sie im Juni wieder fliegen konnten, waren viele Felder schon abgemäht. In den Parks der Stadt hat es hingegen üppig geblüht.“

Zum Glück, so Hetzenauer, sei das Bewusstsein für insektenfreundliche Bepflanzung deutlich gestiegen. Promenaden, Parks und sogar Verkehrsinseln bieten Sumsi & Co. gute Bezugsquellen – und Imkern beachtliche Erträge. 120 Mitglieder hat der Imkerverein Innsbruck auf dem Papier. Hetzenauer schätzt, dass rund 50 davon aktiv Völker in der Stadt und im Umland betreuen.