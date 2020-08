Zu einer „Personenrettung auf der Donau“ wurde die Feuerwehr Mauthausen am Samstag um 6 Uhr früh alarmiert. Ein kurioser Einsatz: Eine vierköpfige Familie samt Hund hatte auf der langgezogenen Insel in der Donau zwischen Mauthausen und Enns die Nacht verbracht. Als die Urlauber am nächsten Tag aufwachten, war ihr Boot verschwunden.