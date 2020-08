Mit Optimismus und Durchhaltevermögen haben sich die Salzburger Festspiele den Status des einzigen Festivals von Weltformat erkämpft, das trotz der Coronavirus-Pandemie stattfindet. Am Samstag standen zwei Premieren auf dem Programm. Die Gäste in der Mozartstadt hielten sich brav an die Vorsichtsmaßnahmen, der Mundschutz wurde für viele Promis zum modischen Accessoire.