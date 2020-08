Lauras Ehrentag dürfte ein echter Hit gewesen sein, gemessen am gezeigten Enthusiasmus der jungen Frau, die Michael bald auch kirchlich das Jawort geben wird: „Liebster Ehemann, ich bedanke mich für all deine wundervollen Überraschungen, die Du mir heute geschenkt hast“, überschlägt sie sich vor Freude auf Instagram. Du bist ein so wundervoller Mensch und MEIN größtes und wertvollstes Geschenk überhaupt! Deine Ehefrau zu sein, macht mich stolz und vollkommen! Ich liebe Dich so unfassbar... you‘re my world." Auf der Aufnahme zu sehen: Die 20-Jährige vor einem voll bepackten Gabentisch in Wendlers Anwesen in Florida.