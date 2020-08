Beteiligung an illegalen Transplantationen

Die kriminelle Karriere des heute 62-Jährigen habe bereits in den 1990er-Jahren begonnen, so die Polizei. Damals habe er eine Bande angeführt, die Gaskanister von Lastwagen gestohlen und die Fahrer oftmals getötet habe. Zudem sei der Arzt einem Syndikat beigetreten, das illegale Nierentransplantationen anbot. 2004 sei er wegen Beteiligung an mehr als 125 solcher Operationen festgenommen worden.