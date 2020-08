Die Aufnahme zeigt Adele vor einem Fernseher kniend, auf dem ein Standbild des neuen Films „Black is King“ von Beyoncé zu sehen ist. Mit ungewohnt welligen Haaren, in Leggins und einem hautengen Shirt posiert die Mutter eines Sohnes glücklich für die Kamera. „Vielen Dank, Königin, dass du uns alle durch deine Kunst so geliebt fühlen lässt“, kommentiert Adele, die Beyoncé mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern in Sachen Erfolg in nichts nachsteht, die Aufnahme.