Der kurzfristige Abgang von Illedits am Samstagabend sei „ein weiterer Beweis“ für enge Naheverhältnisse zwischen der SPÖ und dem ehemaligen Commerzialbank-Mattersburg-Chef Martin Pucher, befand Sagartz in einer Presseaussendung. „Die vielen Geschädigten haben das Recht zu erfahren, was mit ihren Geldern passiert ist und wer profitiert hat. Christian Illedits war einer davon“, wird Sagartz zitiert.