Ein von zwei Österreichern ferngesteuertes Modellflugzeug ist am Samstagnachmittag in San Mauro di Premariacco bei Udine im Friaul abgestürzt. Das drei Meter lange Flugzeug, das von einer Landebahn in der Ortschaft gestartet war, ging in Flammen auf und stürzte ab, dabei wurde jedoch niemand verletzt.