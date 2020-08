Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war die Polizei in den frühen Morgenstunden kontaktiert worden. Via Notruf wurde die Exekutive in die Obere Donaustraße nahe des Donaukanals beordert. Vor Ort entdeckten Beamte gegen 6.15 Uhr zwei Männer, die am Boden lagen und stark blutende Wunden am Kopf aufwiesen.