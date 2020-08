Die Lage sieht so aus: An der Grenze wird durch das Innenministerium stichprobenartig kontrolliert. Falls ein Urlauber keinen negativen Covid-19-Test vorweisen kann, ist ein Formular händisch auszufüllen, das an die zuständige Gesundheitsbehörde per Mail versandt wird. Es geht um die „selbstüberwachte Isolation“.