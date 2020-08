Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 1. August gegen 20.05 Uhr mit seinem Pkw auf der L1274, der Gamperner Landesstraße, in Richtung Kreuzung mit der B151, der Attersee Landesstraße. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 52-Jähriger sein Oldtimer-Motorrad in die Gegenrichtung.