Die angekündigte bürgerfreundliche Lösung zur Rückzahlung der Corona-Strafen sei juristisch nicht so einfach, so Kogler in einem APA-Interview am Sonntag. Sein Ziel sei aber, jene, die die Strafe schon gezahlt haben, mit jenen gleichzustellen, deren laufendes Verfahren jetzt abgebrochen wurde.