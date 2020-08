Umgekehrt betont aber nicht nur Infrastruktur-Vorstand Thomas Gahleitner, „dass wir oben nur bestehen können, wenn wir alle an einem Strang ziehen.“ Denn freilich ist allen bewusst, dass es für Ried auch in der 1. Liga sehr schwer wird, jeder aber natürlich nur das Beste will. Doch was ist das? In jedem Fall soll ein Sportvorstand kommen. „Wird der Trainer aber mit so einem können?“, ist zur gesuchten Personalie jedoch schon jetzt zu hören.