Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer „sehr langen“ Coronavirus-Pandemie gewarnt. Das gab die Organisation am Samstag in Genf bekannt, sechs Monate nachdem sie den internationalen Notstand ausgerufen hatte. Nach wie vor sei die Gefahr durch Covid-19 „sehr hoch“. Es müsse nun eine „nationale, regionale und globale Antwort“ auf die Pandemie geben.