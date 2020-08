Nach knapp fünfmonatiger Corona-Pause geht am Montag der erste Tennis-Hauptbewerb auf der WTA-Tour der Damen nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Szene. Nach etlichen Exhibition-Turnieren gibt es in Palermo wieder Punkte für die Weltrangliste, aber alles steht im Schatten der Corona-Bestimmungen. Am Samstag ist prompt eine Spielerin positiv getestet worden und in Quarantäne gegangen.