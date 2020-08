Beim „Krone“-Lokalaugenschein wird es deutlich ersichtlich. Egal ob Mattsee, Fuschl-, Waller-, oder Wolfgangsee. Überall ist es voll. Zu den gut ausgelasteten Hotels und Pensionen kommen auch noch Tagesgäste aus dem angrenzenden Bayern und natürlich auch aus dem Großraum der Stadt Salzburg und Oberösterreich hinzu. Gerade an den Wochenenden wird es teilweise richtig eng. Wer erst am späten Vormittag zum Beispiel zum Hintersee kommt, wird dort keinen Parkplatz mehr vorfinden. Das führt zu weiteren Problemen. Neben dem „Wild-Parken“, hinterlassen die Erholungssuchenden rund um den See haufenweise Müll. Durch zahlreiche, selbsteröffnete Grillstellen werden andere Badegäste auch regelmäßig eingeraucht. Allgemein ist aber festzustellen, dass die Stimmung im nördlichsten Salzburger Bezirks eine gute ist. Das Landhotel Santner in Eugendorf nützte die Zeit während der verordneten Sperre und sanierte alle Fenster des Hauses. „Sonst hätten wir es in den nächsten Jahren machen müssen“, so Chefin Jacqueline Elsenwenger. Ihr Betrieb wird vor allem von Geschäftsreisenden gerne genützt. Spürbar ist für sie, dass es derzeit kaum Messebesucher gibt.