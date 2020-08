Auf eine Schätzung der heurigen Festspielgäste will sich die Wirtschaftskammer Salzburg nicht so recht einlassen. Eine Größe von 50.000 steht im Raum. Sie betont aber, dass dies ein sehr grober Richtwert sei. In der Getreidegasse in Salzburg drängen sich die Touristen jedenfalls dicht. Ergebnis einer „Krone“-Schnellumfrage: Gerade die Deutschen finden die lockereren Bestimmungen toll. Daheim sind sie strenger. Einer spricht sogar von einer „Oase der Freiheit“. Josef Lemml hat nichts gegen Corona-Regeln. Er verkauft Schutzvisiere. „Die Nachfrage sinkt aber wieder“, sagt er. Nicht so bei Schauspielerin Sunnyi Melles. Sie kauft einen Schutz, reagiert ungehalten auf einen Fotoversuch. Die „Jahrhundertbuhlschaft“ Caroline Peters ist da offener. Sie verteilt spontan Autogramme vor den Festspielhäusern – mit Maske versteht sich. Über ihren Auftritt beim „Jedermann“ am Abend: „Ich bin wahnsinnig froh, heute aufzutreten. In der Coronazeit war nichts sicher!“