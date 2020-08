Dieser Aus(Flug) bleibt unvergesslich. Der Verein Freundschaftsbänder hob in Wolfsberg mit Menschen mit Beeinträchtigung erstmals ab. 14 Personen segelten in Ultraleichtflugzeugen in 400 Metern Höhe durch die Lüfte. Es war ein unbeschreibliches Abenteuer für die kleine Gruppe: „Die Freiheit ist grenzenlos!“