„Es war mit Sicherheit kein gutes Qualifying für uns“, so Vettel im Interview mit Sky. „Ich habe mir das ganze Wochenende über schwergetan, den Rhythmus zu finden - bis jetzt habe ich ihn noch nicht gefunden. Morgen stehen wir auf den falschen Reifen am Ende der Schlange, also am Ende der Top 10, also wird es kein Zuckerschlecken.“