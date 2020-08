Doppelpack

Nach Seitenwechsel kam es für Chelsea noch bitterer: Nach einem schnellen Gegenstoß zog Aubameyang mit einem Haken an Kurt Zouma vorbei und lupfte den Ball in der 67. Minute über Goalie Wilfredo Caballero hinweg ins Netz. Chelsea konnte auch nicht mehr nachlegen, da Mateo Kovacic in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte kassierte. Zu Ende gespielt wurde die Partie gar in doppelter Unterzahl, da Pedro Rodriguez in der Nachspielzeit an der Schulter verletzt mit Sauerstoff versorgt und vom Platz getragen werden musste.