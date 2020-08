Der 14-Jährige war am Nachmittag mit seinem Vater auf dem beliebten Trail in Bad Kleinkirchheim unterwegs. Plötzlich verbremste sich der Teenager und stürzte in weiterer Folge kopfüber nach vorne zu Boden. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung durch seinen Vater und dem Rettungsdienst der Bergbahnen Bad Kleinkirchheim sowie dem Team der Johanniter Unfallhilfe in das Landeskrankenhaus Villach gebracht.