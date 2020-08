Ein Mordverdächtiger ist aus einem Gefängnis mitten in der Stadt Oklahoma City geflüchtet, indem er sich mit einem zusammengeknoteten Bettlaken an der Außenseite des Gebäudes abseilte - aus einer Zelle im zwölften Stock! Die Polizei spürte den Mann allerdings kurz darauf wieder auf und nahm ihn in Gewahrsam.