In der Woche vor dem ATP-Event Generali Open der Herren ab 7. September in Kitzbühel könnte in Österreich auch ein sehenswertes Turnier der WTA-Tour der Damen stattfinden. Am Montag soll die Entscheidung fallen, ob während der ersten US-Open-Woche in Pörtschach auf Sand ein 125.000-Dollar-Event stattfindet. Trotz der eher geringen Dotation könnte die Besetzung recht beachtlich werden.