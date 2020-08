Laut Giuffre war es die seit Anfang Juli in New York inhaftierte Maxwell, die „den sexuellen Missbrauch mit Prinz Andrew eingefädelt hat“. Der Sohn der Queen bestreitet, je Sex mit Giuffre gehabt zu haben. In den Dokumenten gibt es Informationen zu weiteren Beteiligten am Sex-Skandal, etwa einem Mann, der anonym als „John Doe“ aufgeführt wird.