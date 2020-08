Es sollte für die Wienerin Felicitas K. eine erholsame Woche in Griechenland werden. Was sie am Freitag auf dem Flughafen auf Rhodos erlebte, versetzt sie aber seither in Panik. Grundlos wurde sie von Zivilbeamten der Identitätsfälschung bezichtigt, ohne Handy, Pass und Toilette in einem kleinen Raum beschimpft.