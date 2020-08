Ein ungewohntes Bild: Leise und langsam zogen die 380-kV-Freileitungsgegner, organisiert vom Verein Fairkabeln, durch die Salzburger Innenstadt. „Dem Anlass entsprechend gab es eine künstlerische Inszenierung“, so Obmann Franz Fuchsberger. Zu Mittag erreichten an die 300 Demonstranten hinter den schwarzen Masten und dem typischen Surren der Stromleitung das Festspielhaus. Die philosophischen Ansprachen richteten sich auch an die Festspielgäste. Pünktlich zu den Reden der kleinen Eröffnungsfeier herrschte vor dem Haus wieder Ruhe unter den Demonstranten um die Veranstaltung nicht zu stören.