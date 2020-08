Bedenklicher und hinterhältiger Angriff auf ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz in Kiew. Hacker der Internet-Mafia knackten seine Daten! Sie durchforsteten seine Adressen – und richteten in seinem Namen eine rührselige Bittschrift an Freunde und Kollegen: „Bin in der Ukraine und benötige dringend Hilfe!“