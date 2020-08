Die Bewohnerin eines Hauses im Grazer Bezirk Andritz hatte in der Früh einen schwarzen SUV - möglicherweise ein Land oder Range Rover - mit einem GU-Kennzeichen für einige Zeit nahe ihrer Einfahrt bemerkt. Danach schaute sie in der Restmülltone nach und entdeckte in einem Müllsack verpackt die tierischen Überreste. Sie rief die Polizei.