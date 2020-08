Anwältin: „Keine Anzeichen von Gewalt an Leiche“

Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es einen Streit gegeben habe und die Frau für den Tod des aus der Ukraine stammenden Musikers verantwortlich sei: „Um die Spuren des Verbrechens zu verbergen, zerlegte die Angeklagte den Körper des Opfers“, heißt es in einer Mitteilung. Laut der Verteidigung gibt es aber keine „sichtbaren Anzeichen von Gewalt“ an der Leiche, die auf einen Streit hindeuten.