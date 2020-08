Auch Mays Ehemann unter Nominierten

Darunter findet sich auch Philip May, Ehemann von Johnsons Vorgängerin Theresa May. Er wird zudem „für politische Verdienste“ zum Ritter. Nicht unter den Nominierten ist hingegen der langjährige Vorsitzende des Unterhauses, John Bercow. Er ist der erste „Speaker“ in mehr als zwei Jahrhunderten, dem diese Ehre nicht zuteil wird. Einer der möglichen Gründe: Bercow wird beschuldigt, einer Parlamentskultur vorgestanden zu sein, in der „Mobbing, Belästigung und sexuelle Belästigung“ gedeihen konnten. Er wies diese Vorwürfe zurück.