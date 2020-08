Per Fußstoß entwaffnet, Mann stürzte zu Boden

Beamte in Zivil konnten nach Angaben von Polizeisprecher Markus Dittrich wenig später den mutmaßlichen Täter entdecken und stoppten ihn. Als es zur Festnahme kommen sollte, habe sich der Verdächtige mit den Gehhilfen den Beamten genähert und diesen gedroht. Aufforderungen, Abstand zu halten ignorierte er laut Angaben der Exekutive. Nachdem er zuvor schon die Krücken als Waffe verwendet haben soll, wurde er von einem Beamten per Fußstoß entwaffnet, was auf dem besagten Video, das auf der Website der „Heute“ gezeigt wird, zu sehen ist. Ein Alkoholvortest ergab bei dem Festgenommenen ein Promille Alkohol.