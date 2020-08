Die burgenländische 4-Phasen-Lösung definiert nun für alle Altenwohn- und Pflegeheime konkrete Vorgaben je nach Lage. Eine Aufnahme in ein Heim ist etwa nur mit einem negativen Corona-Test möglich. Besucher, Mitarbeiter und Dienstleiter wie Friseure oder Fußpfleger müssen Maske tragen. Personen mit Symptomen dürfen nicht in das Haus. Je nach Phase verschärfen sich die Regeln zusehends. Kommt es etwa zu einem positiven Fall in der Einrichtung, ist ein Besuch nur noch in seltenen Ausnahmefällen möglich.