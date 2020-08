Aktuell ist die Covid-Situation in der Steiermark unter Kontrolle. Stand gestern waren es laut Ministerium 118 Erkrankte - sieben Persoen sind aktuell hospitalisiert, drei davon liegen auf einer Intensivstation. „Bezogen auf die Einwohnerzahl hat nur Kärnten weniger Infizierte als wir“, stellt Landesrätin Juliane Bogner-Strauß klar. Die ominöse Corona-Ampel wäre in unserem Bundesland also auf Grün. „Zumindest nach den Indikatoren, die wir bis jetzt kennen.“ Das liegt vor allem daran, dass man bisher alle aufgetretenen Cluster relativ rasch in den Griff bekommen hat - wie zuletzt etwa in Wald am Schoberpaß.