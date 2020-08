Die internationale Flugsicherung dient der geordneten und flüssigen Abwicklung des Flugverkehrs in der militärischen und zivilen Luftfahrt. Um Flugsicherer ausbilden zu dürfen, muss auch das Bundesheer zwingend EU-Standards einhalten. Das beinhaltet die Ausbildung an einem Simulator. Dort können Situationen trainiert werden, die hoffentlich nie im realen Flugbetrieb eintreten, damit das Personal richtig und rasch reagiert, wenn doch ein Notfall eintritt. Seit dem Jahr 2017 ist der heereseigene Tower-Simulator an der Flieger- und Fliegerabwehrschule im Tullnerfeld in Betrieb. Er wird mit der modernsten auf dem Markt befindlichen Software betrieben und laufend modifiziert, um auf dem Stand der Technik zu bleiben.