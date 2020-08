Auf Suche

Das hat die beiden inspiriert. Ruprecht malte eine Bildserie, in der die vielen Nuancen der Grüntöne vor dem Fenster draußen die Hauptrolle spielen und Tuschezeichnungen mit Baumporträts. Riederer widmete sich der großformatigen Malerei. Sie bleibt der Gegenständlichkeit in kräftigen Farbkompositionen treu. Sie schöpfte beim Gastaufenthalt aber auch besonders aus einer Fülle an Motiven, die der Beziehung des Menschen zur Umwelt nachspüren. Nun ist die Atelierzeit beendet: „Wir suchen aber nach einer Ausstellungsmöglichkeit, für die Werke, die hier entstanden sind“, meint Ruprecht augenzwinkernd.