Das Lagerfeuer sieht auch untertags sehr einladend aus. Rundherum ist Platz für alle 22 Kinder. Lilian ist u. a. Kunsttherapeutin. Ihre ruhige Art und ihr freundliches Wesen sind auf den ersten Blick erkennbar. Bei ihr kann man sich einfach nur wohlfühlen. Während Geri noch am Biwak werkt, weitere drei erwachsene Helferleins mit den Kindern schnitzen, basteln und den Wald erkunden, teilt Lilian in Gruppen ein – wie ein Koch-, Holz-, Feuer- und ein Verschönerteam. Ich bin überrascht, wie schnell die Kinder ihre Wahl treffen. Auf dem Feriencamp-Programm stehen u. a. Körbe flechten, töpfern, in der Kräuterwerkstatt Cremes rühren und in der wilden Werkstatt bauen. Da kommt keine Langeweile auf. Das Handy wird gerne in den Rucksack gepackt, und erst nach einer Woche wieder herausgenommen.