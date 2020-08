Bisher war es nur so etwas wie Jägerlatein, jetzt ist es Waidmanns-Realität! Denn im tiefen Pielachtal bei Schwarzenbach in Niederösterreich tauchte plötzlich ein Isegrim aus dem Wald auf. Mehrere Anrainer konnten den gar nicht scheuen Wolf aus nächster Nähe beobachten. Während die Almbauern in Sorge sind, freuen sich Tierschützer.