Die Rettung der Burg kam in letzter Sekunde

„Zwischen 1896 und 1926 gehörte die Burg meinen Großeltern und wurde danach veräußert. Im Jahr 1977 habe ich gehört, dass Strechau erneut zum Verkauf stand, zwei Jahre später ist sie wieder in Familienbesitz gekommen“, berichtet Hausherr Wolfgang Boesch. Die Übernahme vor mittlerweile vier Jahrzehnten war die sprichwörtliche Rettung in letzter Sekunde. „Der Zustand des Bauwerks war katastrophal“, erinnert sich der Rechtsanwalt, der wöchentlich zwischen Wien und Lassing - Strechau liegt in letzterem Gemeindegebiet - pendelt.