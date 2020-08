Ein 19-jähriger Besitzer eines Probeführerscheins ist in der Nacht auf Samstag bei einer Verkehrskontrolle in Pfarrwerfen im Pongau mit seinem Wagen in einer 70er-Zone mit 135 km/h geblitzt worden. Der junge Lenker musste den Führerschein abgeben. Er war aber nicht der einzige, der in der Nacht auf Samstag in Salzburg wegen einer Verkehrsübertretung von der Polizei aufgehalten wurde.